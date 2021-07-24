气候变化和病毒是如何摧毁罗马的？. July. 24, 2021 07:17. by 金相雲 sukim@donga.com. 迄今为止，有关罗马帝国灭亡原因的书已经出版了很多。从过度的领土膨胀导致的财政崩溃到精神文明的衰落，出现了各种各样的分析。大部分被集中归纳成为人类过度的贪欲和随之带来的政治、经济、社会体系崩溃的观点。但是这本书说，让罗马灭亡的是气候变化、病毒、火山等大自然的力量。也就是说，用人类的力量根本无法应对的就像“命运”一样的悲剧席卷了罗马。这在全世界因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情连续两年呻吟的最近的状况下，听起来非同寻常。 作者为表现罗马衰亡这一巨大主题，专攻古代史，并以气候学、考古学、人类学、生物学资料为基础，纵横分析罗马史2000年。这与历史学家尤瓦尔•哈拉里和贾雷德•戴蒙德尝试的“大历史(Big History)”历史叙述相似。 有趣的是，作者把尖端科学作为分析工具，但其结论和与科学相去甚远的罗马人的世界观十分相似。正如古罗马诗人维吉尔在《埃涅阿斯纪》中描述的在激烈的风暴中被抛弃的英雄形象一样，罗马人相信象征偶然和自然力量的福耳图娜(罗马神话中的幸运女神。相当于希腊神话中的Tyche)将决定国家的命运。公元400年时，罗马是人口70万的城市，但短短数十年间骤减至2万人，仅用人类系统的变化来解释这一事实，也许从一开始就是不可能的。 实际上，罗马鼎盛时期刚过去的公元150年到450年，随着气候的不稳定，瘟疫肆虐。再加上激烈的火山活动导致后期进入小冰河期的530~540年左右持续寒冷天气，也产生了很大的影响。由于帝国的膨胀而变得活跃的人口移动无异于火上浇油。根据记录和研究，大约有700万罗马人死于165年左右被推测为天花的传染病。著书在序尾写的文章象征性地展现了主题意识。“我做了一个虚妄的梦，梦见历史上最值得关注的文明想要支配大自然。”

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