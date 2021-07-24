明年1月开始将试点引进移动驾驶证. July. 24, 2021 07:17. by 世宗=南建宇记者 woo@donga.com. 从明年1月开始，将试点引进移动驾驶证。驾驶证持有者今后可以利用移动驾驶证开设非面对面银行账户，并在公共行政机关等部门亮明身份。 23日，政府在政府首尔大厦召开的由企划财政部第一次官李亿远主持的 “韩国版新政检查会议”上发表了上述计划。李次官表示：“从明年1月开始，将以2、3个地区为对象实施移动驾驶证制度示范事业，并以全体国民为对象扩大(事业)。”李次官补充说：“移动驾驶证不仅可以在公共行政机关、银行窗口等处像实物驾驶证一样使用，还可以用于开设非面对面银行账户等线上的多种服务。” 政府为了防止实物身份证信息泄露和伪造、更改，应对非面对面服务的扩散，正在推进移动身份证事业。作为第一项事业，今年1月引进了移动公务员证。 驾驶证持有人在第一次获得移动驾驶证时，必须亲自到驾驶证考场申请。因更换手机、丢失等原因重新办理移动驾驶证时，可以通过手机应用程序等非面对面办理。即使拿到移动驾驶证，实物驾驶证也可以同时使用。

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