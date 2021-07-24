“首尔圈第四级防疫响应延长两周”，“如果扩散趋势不减弱，将扩大禁止集合”. July. 24, 2021 07:17. by 李智云记者•金夏景记者 asap@donga.com,whatsup@donga.com. 23日，政府最终确定将适用于首都圈的“保持社交距离”第四级防疫响应延长两周。适用时间为26日至下月8日。在此期间，如果新型冠状病毒肺炎(COVID-19)确诊病例不转为减少趋势，还将采取高强度的追加措施。这是扩大禁止集合对象、增加营业时间限制幅度的方案。 由此可见，目前的扩散趋势非常严重。截至23日0时，新增确诊病例1630例，以周五为准是最多的。虽然比前一天(1842人)小幅减少，但考虑到青海部队官兵人数，反而有所增加。韩国政府提出，延长响应措施的目标是日均新增确诊患者“不足1000人”。相当于保持社交距离第三级防疫响应。中央灾难安全对策本部第一统制官李基一(音)表示：“我认为，如果国民在两周内进行协助和努力，日均新增确诊患者降至1000人是可能的。” 在第四级防疫响应措施延长的同时，部分设施的防疫措施也得到了加强。在民间体育设施进行的室内五人制足球、棒球等体育活动也将受到私人聚会人员的限制。事实上相当于是禁止了。展示会或博览会也只有预约者才能入场。小工商业者联合会发表评论说：“借债勉强维持度日，但营业限制一再出现，正被逼到极限”，“小工商业者损失支援金和损失补偿金大幅扩大，政策资金规模也大幅增加，应该进行紧急损失支援。” 问题是非首都圈。在新增确诊患者中，非首都圈比率从16日的25.0%增加到23日的35.9%，一周内增加了10个百分点以上。但是，对非首都圈适用第三级防疫响应的计划暂时被保留。政府计划，分析周末流行情况，听取地方自治团体的意见后，在25日的中央灾难安全对策本部会议上做出决定。当天的中央灾难安全对策本部会议由文在寅总统主持。 从26日开始，55~59岁的人将开始接种疫苗。首都圈将接种辉瑞新冠肺炎疫苗，非首都圈将接种莫德纳疫苗。辉瑞疫苗的第1、2次接种间隔从3周增加到了4周。这是截至8月末的暂时性措施。中央防疫对策本部第二本部长权俊旭表示：“为了医疗机关的疫苗供应和日程调整等接种便利，决定最长在6周内完成接种。”

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