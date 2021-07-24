美国疾控中心主任：“德尔塔毒株的传染性，是我20年所见之最强”. July. 24, 2021 07:17. by 华盛顿=常驻记者李正恩 lightee@donga.com. 美国国内新冠变异病毒德尔塔毒株迅速扩散，美国官员警告说，美国“在大流行再次面临重大关口”。 美国疾病控制与预防中心主任洛歇尔·沃伦斯基当地时间22日在吹风会上警告：“从我过去20年的经验来看，德尔塔毒株是我所知道的传染性最强的呼吸道病毒。”他还表示：“德尔塔毒株比目前已经扩散的变异病毒更具攻击性，传染力也更强。美国目前还没有走出新冠疫情这一丛林。”美国CNBC电视台当天在介绍最近的研究结果说，在感染德尔塔毒株的患者鼻腔内发现了比变异前多1000倍的病毒。 目前在美国，每5名新确诊新冠病例中就有4人是德尔塔变异病毒的感染者，可见病毒已经大量扩散。美国国内当天新增确诊患者为41400名，再次超过了4万名。这比两周前增加了195%。当天死亡病例为607例，增加了42%，住院患者也增加了46%。美国国家过敏症与传染病研究所所长安东尼·福奇表示：“这不是我们所希望的方向。（为防止疫情扩散）我们必须做更多的事情。”此前，世界卫生组织21日表示，截止到目前，已在124个国家发现了德尔塔毒株，而且在几个月内将成为全球范围内的主导病毒。

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