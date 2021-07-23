不顾“孩子会被感染”的呼吁，民主劳总强行举行集会. July. 23, 2021 07:30. . 民主劳总旗下的公共运输工会决定，今天在包括江原道原州市国民健康保险工团在内的市内各处，召开由1000名工会成员参加的“为工团顾客中心直接雇用咨询师的决议大会”。原州市表示，从今天开始将把保持社交距离提升到第三级，并参照第四级只允许1人举行示威，但民主劳总却执意举行非法集会。 虽然以首都地区为中心实行了严格的保持社交距离限制，但昨天新确诊的新冠患者达到了1842名，连续两天刷新了最高纪录。这种情况下还要举行大规模集会，附近居民只能感到不安。据说，他们展开了反对集会签名运动，而且要求阻止非法集会的信访电话不断。有年幼子女的父母们呼吁克制集会，他们纷纷表示：“担心孩子被感染，连小区游乐场都不敢去”“如果1年零6个月的努力和牺牲都化为泡影，怎么办？” 民主劳总本月3日强行在首尔市中心举行集会的8000多名工会成员中，陆续出现新冠确诊患者，让所有人都焦急不已。尽管如此，民主劳总不仅没有协助政府的流行病学调查，还宣布将于21日在世宗市举行集会，30日将在原州市举行超过3000多人集结的大规模示威。所有人为了防疫甘愿承受损失，在这种情况下，如果举行感染扩散可能性很大的非法集会、分裂示威，谁会理解这是“集会自由”? 民主劳总蛮不讲理的行为，唯独宽待民主劳总的政府的双重标准式应对，也有很大的责任。政府事实上放任最近民主劳总在首尔的非法集会，在出现确诊患者后也只是下达了让参加者接受检查的消极行政命令。这与不久前阻止个体户举行一人驾车示威、去年保守团体主办的光复节集会上出现患者后公开通信记录和信用卡明细找出8000名参加者的情况，形成了鲜明的对比。如果政府对威胁国民健康的民主劳总非法集会不加区别地予以严惩，那就是玩忽职守。

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