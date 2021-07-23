迪士尼乐园游乐设施“Jungle Cruise”同名电影即将上映…观众们沉浸在回忆中. July. 23, 2021 07:31. by 金哉希 jetti@donga.com. 以美国加利福尼亚迪士尼乐园从1955年开始运营至今的游乐设施“森林河流之旅(Jungle Cruise)”为主题的同名电影《丛林巡航》即将上映。这是迪士尼继《加勒比海盗》(2003年)和《明日乐园》(2015年)之后第三次从迪士尼乐园的游乐设施中获得灵感制作成电影。受新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的影响，两次推迟上映的《丛林巡航》将于28日在全世界同步上映。 22日，该片的主演道恩•强森(本名德威恩•约翰逊)和艾米莉•布朗特与国内媒体举行了视频座谈会。该影片讲述了在亚马逊起到导游作用的船长弗兰克(德道恩•强森饰)和勇敢自由奔放的植物探险家莉莉(艾米莉•布朗特饰)为了寻找具有治愈力量的树木而冒险的故事。 《丛林巡航》是1955年7月18日加利福尼亚迪士尼乐园开业时建成的历史悠久的游乐设施。这源于迪士尼创始人沃尔特•迪士尼的“把没有去过的未知世界全部带到迪士尼乐园”的创意。布朗特说：“电影以森林河流之旅为基础，对乘坐过游乐设施的人来说，意义重大。可以回想起第一次乘坐游乐设施时的回忆。我集中精力培养这种幸福感。”她还补充说：“《绿宝石》和《夺宝奇兵》等影片能让观众感受到怀旧气息。”《绿宝石》和《夺宝奇兵》是20世纪80年代美国首次制作的冒险电影。 “巨石”强森饰演的弗兰克是着眼于在游乐设施森林河流之旅中起到导游作用的“船长”而制定的角色。沃尔特•迪士尼等著名人士作为船长表现活跃，他们通过机智和口才，起到了让旅行变得不枯燥的作用。通过弗兰克让船长重生的强森表示：“如果说以前的电影中想要用身体展现帅气的样子，那么在《丛林巡航》中则不同。穿着衣服遮住了身体，还戴上了帽子。电影的背景是1917年，是关于传说和诅咒的故事，所以非常注重演绎梦幻般的角色。” 电影中经常出现两位演员的动作戏。弗兰克和莉莉与试图抢夺治愈树的恶棍搏斗，赤手空拳制服美洲豹，在木板上飞奔等。强森就布朗特的动作戏表示：“莉莉虽然很有进取心，但同时也是失误和挣扎的人物，因此动作不能很完美。艾米丽完全理解并消化了这一点。”布朗特在谈到强森时说：“一来到摄影棚，就问自己应该做什么，然后马上像跳舞一样投入到动作戏中。在与美洲豹搏斗的场面中，他也像跳华尔兹一样自然地表演了动作。每当我在旁边看着他时，都感到非常惊讶。”

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