LG电子拉开与惠而浦的差距，“年销售额要稳居第一”. July. 23, 2021 07:31. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 今年上半年(1 ~ 6月)，LG电子与美国惠而浦的销售额差距拉大至1.5万亿韩元以上。在生活家电排名第一的门槛上，屡次被惠而浦的“11月末黑色星期五”特需挤压而吃尽苦头的LG电子，在今年年末之前能否守住领先地位备受关注。 惠而浦方面22日表示，第二季度(4~6月)的销售额为53.24亿美元(约59694万亿韩元)，营业利润为6.83亿美元(约7658亿韩元)。 这一数值超过了证券界的预测值(50.5亿美元)。这是因为以北美市场为中心，家电需求持续增长，出售中国法人股份和土耳其子公司等一次性收益增加产生了影响。 虽然惠而浦取得了惊人的业绩，但LG电子很有可能占据上半年生活家电第一位。证券界推测，以本月7日公布的LG电子暂定业绩为基础，生活家电(H&A)本部上半年销售额和营业利润分别达到13.5081万亿韩元和1.5799万亿韩元。同期销售额(11.9385万亿韩元)、营业利润(1.4543万亿韩元)均领先于惠而浦。 人们关注的是，LG电子能否在年底之前守住生活家电第一的位置。LG电子H&A本部自2017年首次在营业利润上领先惠而浦后，每年都拉大差距，但销售额方面却屡次输给惠而浦。 去年上半年为止，LG电子的销售额比惠而浦多出4700亿韩元以上，位居榜首，但仅第四季度(10~12月)的销售额就落后了9400亿韩元左右，最终被惠而浦逆转。因为惠而浦享受了11月黑色星期五等北美地区大规模打折活动的商机。 LG电子内外出现了“今年将有所不同”的说法。因为今年上半年销售额差距拉大到了1.57万亿韩元左右。这是去年惠而浦领先的5900亿韩元差距的2.6倍。 LG电子的构想是，下半年也将推出高端家电和新家电，攻占市场。惠而浦的主要战略是冰箱、洗衣机等传统白色家电的薄利多销。相反，LG电子的核心是Objet系列等高端家电或烘干机、Styler衣物护理机等新家电。有分析认为，最近考虑到室内装修，一次性购买2、3种产品的成套购买正在增加，正在形成有利于LG电子的状况。

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