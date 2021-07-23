“冷冻75袋母乳，第5次参加奥运会”. July. 23, 2021 07:32. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “目标是75袋母乳。一个多月以来，每天晚上都在做这件疯狂的事情。” 9日，将参加东京奥运会的英国射箭国家队选手娜奥米•波尔卡德(37岁)在自己的社交网络服务(SNS)账号上上传了50多张母乳保存袋照片。她在18日前往东京之前，为女儿艾米丽准备了总共14L(75袋)的母乳。由于没有足够的空间保管，所以还订购了新的冰箱。 艾米丽是波尔卡德经历过一次流产后于2月生下的女儿。女儿出生时还想过放弃奥运会。但她想起了这段时间自己努力准备的瞬间。对此，波尔卡德表示，“我会留下自己不在的半个月里可以吃的母乳，希望艾米丽不要太想念我”，表达了第5次参加奥运会的决心。 东京奥组委允许拥有母乳喂养婴儿的运动员携子女入境，而有些母亲选手因担心新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情而独自选择了东京之行。 英国赛艇国家队选手海伦•格洛弗(35岁)是3岁的罗根和16个月的双胞胎博和基特等3个孩子的母亲。随着原定于去年举行的东京奥运会推迟一年举行，她下决心参加奥运会。格洛弗说：“因为育儿问题，4年来一直没能运动，所以一直想着退役。下决心参加奥运会后，避开铺在地上的乐高玩具，进行了跳跃深蹲，同时进行育儿和训练。” 2012年伦敦奥运会银牌得主、英国自行车国家队选手里奇•戴格南(32岁)也决定带着两岁的女儿奥拉前往东京。随着同为自行车选手的丈夫皮尔(37岁)在孩子出生后退役，让这一切成为可能。戴格南在分娩前3天还坚持骑自行车等，没有放弃对奥运会的热情。

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