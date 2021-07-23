“居家办公增加，这是观看奥运会的机会”. July. 23, 2021 07:31. by 金聖模 mo@donga.com. 公司职员金某（29岁）在新冠疫情扩散的情况下，从上周起开始在家工作。他在经营支持部门工作，每天要在家里辛苦地处理数十封业务邮件，但23日的奥运会开幕让他激动不已。因为可以不看上司的眼色观看比赛。金某说：“我打算打开电视，处理即时短信和邮件，不动声色地观看奥运会比赛。” 喜欢观看体育比赛的上班族全某（34岁）也是期待奥运会的人之一。他说：“一段时间没有举行体育比赛，翘首以待。”“由于韩日关系不好，我没有表现出对奥运会的期待，但我曾对亲近的人说‘我是东京暗游客’。” 受新冠疫情和韩日关系紧张的影响，奥运会气氛不如往年。尽管如此，仍有不少上班族对奥运会充满期待。他们以爱国心为基础，认为这是观看体育比赛的“绝佳机会”。特别是，平时比赛热情高涨的韩日之战也会在各项目上演，预计将会成为特别的热门比赛。 预计“暗游客”众多的原因还有一个。由于与东京没有时差，很多比赛都是在白天举行，与上班族的工作时间相冲突，因此很难体现转播是“死守比赛”的事实。 从去年开始，几家网络体育比赛场馆实行了收费制度，这也是让体育爱好者翘首以待奥运会的原因之一。过去，通过门户网站等可以免费享受职业棒球大联盟（MLB）和英超（EPL）等海外体育赛事，但最近获得转播权的企业将此转换为收费方式。公司员工李某表示：“奥运期间可以通过各种门户网站免费观看，这多少缓解了人们对观看体育比赛的渴望”。 与奥运特需已经消失的评价不同，炸鸡连锁企业正小心翼翼地应对着订购量的增加。与去年相比，业界鲜肉（肉鸡、活鸡）出库率最高提高了20%至30%。一名业内人士表示：“（因加强保持社交距离等措施）夜间座席减少，因此很多人可能会在家以家庭为单位观看奥运会比赛。”

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