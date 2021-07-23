舍曼会见文在寅，“将与中国深入讨论对朝政策”. July. 23, 2021 07:32. by 申振宇记者、朴孝穆记者 niceshin@donga.com,tree624@donga.com. 正在韩国访问的美国副国务卿温迪·舍曼22日会见了韩国总统文在寅。他表示：“将在访问中国时就对朝政策进行深入讨论。”据悉，美中两国最近在经济问题之外，又重新启动了将焦点放在朝鲜问题等外交悬案等方面的定期对话渠道，因此，围绕朝美重启对话问题，美中将进行怎样的磋商备受关注。舍曼将在访问韩国后，于25日至26日访问中国，并与中国外交部长王毅举行会谈。 文在寅当天在青瓦台接见舍曼，表示“希望今后为重启朝美对话积极努力”。对此，舍曼答道：“期待朝鲜对美国的对话提议早日作出响应”，“希望就对朝政策共同进行紧密协调的努力。” 特别是，舍曼表示：“韩流明星‘防弹少年团’的《允许跳舞（Permission to Dance）》在全世界很受欢迎，但因为韩美很合拍，所以不需要‘允许’。”分析认为，这是在强调巩固的韩美同盟非常重要。 据外交消息人士称，中美最近重新启动了美国特朗普政府时期中断的例行外交渠道。消息人士透露说：“在这个渠道中，中美两国可能会以提出合作必要性的朝鲜问题等外交悬案为中心进行磋商。美中两国开始采取将经济和外交分开看待的‘双轨’处理方式。”

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