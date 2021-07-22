得不到落实的保持社交距离，到了做最坏准备的时候. July. 22, 2021 07:19. . 在首都圈实施保持新冠社交距离的最高级别第四级的措施已过了10天，但第四次流行势头仍未减弱。昨天新增确诊患者有1784名，一周内刷新了发生新冠疫情以来的最高纪录（14日的1615名）。这一数字还没有包括260多名青海部队患者。 当初政府预计加强版防疫措施效果将在实施7天至10天后显现，但出现了偏差，原因是人员流动量并没有减少。上调了首都地区保持社交距离的级别，首都地区的流动量减少了8%，但全国范围内的流动量只减少了2.3%。这是由于随着夏季休假期的到来，济州地区的流动量增加了20.3%等，游客集中到了保持距离比较宽松的非首都地区所致。德尔塔变异毒株的迅速扩散也助长了感染势头。目前，韩国国内患者中有一半左右是变异病毒感染者。其中，传播力较强的德尔塔毒株感染患者比重为33%，呈现出日益增加的趋势。 随着本周末首都地区结束保持社交距离第四级措施，政府最早将于明天公布新的保持社交距离实施计划。如果按照目前的趋势发展，只能延长现行保持社交距离级别，或针对最坏的情况采取比这更严厉的防疫措施。专家们提议新的方案：延长首都地区保持社交距离实行第四级，非首都地区也一并升级为第三级，缩短餐馆、咖啡店的营业时间，或改为以外卖为主。虽然这些都是提高防疫疲劳度、增加经济损失的措施，但必须观察扩散趋势，在为时已晚之前果断做出决定。 因高龄人群接种疫苗而一度减少的危重症患者开始再次增加到200人水平线。政府表示重症患者专用病床有富余，但问题是缺乏照顾患者的医疗人员。到了本月末，疫苗接种也将加快速度，因此在追加确保医疗人员方面存在局限性。同时，为使现场医疗团队能够灵活地适用患者的出院标准，应准备给予裁量权等提高病床周转率的方案。

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