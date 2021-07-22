冒着生命危险的实验. July. 22, 2021 07:19. . 20世纪50年代，美国画家莫里斯·路易斯忙于实验新的绘画方式和材料。当时，他也和其他画家一样，致力于继承和克服杰克逊·波洛克创造的抽象表现主义遗产。1953年，刘易斯在参观海伦·弗兰肯塔勒的工作室时，大喊了“尤里卡”。因为从她的染料斑驳画中找到了答案。 这幅画是刘易斯的代表作《展开》系列作品之一。色彩鲜艳的染料从画布的两边向中间像河流一样往下流。画布没有打底，画面中间是空的。刘易斯把稀释的丙烯颜料倒在布上，移动画布使之流向自己想要的方向。画家只从画外介入，没有在画面里留下任何痕迹。这就是与波洛克挥洒颜料的动作绘画不同的地方。虽然找到了新技法，但问题在于材料。在稀释丙烯颜料方面存在限制。 经过一番苦思，刘易斯1958年给大型颜料公司写了诉苦的信。两年后令人惊异的是，这家公司成功地为刘易斯制成了一种特制的丙烯颜料。拿着自己独有武器，画家充满野心地展示了1960年的《展开》系列作品。作为丰产画家，到第二年他完成了150件作品。尽管他使用的是和壁画大小的画布。为了体现更好的作品，不断地进行材料实验。刘易斯就像分类实验对象一样，给每部作品加上阿尔法、伽玛、贝塔、德尔塔等希腊文字的题目。 对新材料实验充满热情的刘易斯后来怎么样了呢？发现斑驳技法后过了9年的1962年，他不幸身患癌症突然去世。这是过度接触剧毒的化学用品和染料稀释剂的结果。虽然只活了短短五十年，但他创新的技法和实验精神影响了许多现代画家。美术评论家

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