“与自己的斗争”体育，在东京奥运会参赛运动员将与40度的酷暑作战. July. 22, 2021 07:20. by 金東昱 creating@donga.com. “本来预想的温度是30度左右，但体感温度超过了40度。” 20日，英国赛艇代表选手劳里•吉布斯在日本东京训练时抱怨道。东京奥运会参赛运动员必须与新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情作斗争。在这里，他们还要与历届奥运会最炎热天气作斗争。别无他法。 《卫报》、《天空体育》等海外媒体21日预测说，东京奥运会将成为历届最炎热的奥运会。《卫报》以国际奥委会(IOC)和美国国立海洋大气管理局(NOAA)的资料为基础预测，从举办奥运会的23日到8月8日，每天的最高气温将从33.7摄氏度上升到38.1摄氏度。这是根据分析同期东京过去20年一天最高气温的结果得出的预测值。这是从1976年蒙特利尔奥运会开始实施的奥运会天气分析中，历届最高气温。 此前，1964年东京奥运会不是在夏天举行的，而是在10月10日至24日。1988年首尔奥运会也是为躲避酷暑，从9月17日开始举办的。据《共同社》报道，去年从7月末到8月初(与东京奥运会同期)，日本政府先后13次发表“禁止户外运动”。通常体感温度在31度以上时政府会做出如此建议。20日，东京的体感温度达到了32度。 东京奥组委表示，已经准备了风扇、冷却帐篷等保护运动员的措施。马拉松和竞走将在日本最北端的札幌举行。铁人三项比赛等部分项目将日程调整到早晨。但是射箭、曲棍球、沙滩排球等室外项目仍然暴露在炎热之中。沙滩排球选手们诉苦说：“沙子太热了。” 担任东京奥组委顾问的东京大学教授横张真说：“温度和湿度都很高，这是问题。两点合二为一，有可能成为噩梦般的奥运会。”

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