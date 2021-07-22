在野党敦促文在寅就青海部队集体感染事件道歉，青瓦台表示“已经是这种心情”. July. 22, 2021 07:20. by 朴孝穆记者 tree624@donga.com. 韩国在野党要求总统文在寅应就青海部队第34批人员、“文武大王”舰上人员集体感染事件亲自道歉，青瓦台21日表示：“（文在寅总统）已经怀着向国民致歉的心情在处理工作。” 总统国民沟通首席秘书朴秀贤当天在BBS和YTN节目中表示：“文总统说，‘军队的应对很安逸’。这相当于表示，他作为国军统帅，将虚心接受这个问题。”在前一天举行的国务会议上，文在寅批评军方说：“军方作了一些应对，但在国民看来还不够，难免会受到安逸应对的指责。”但他并未亲自道歉，因此在野党方面出现了“这是魂不附体的说法”的批评之声。 朴秀贤说：“文总统在充分听取在野党的指摘，但因为国防部长徐旭昨天已经道歉，他如果再添加别的话，是不合适的”，“在制定治疗官兵及相关对策后，如有必要，文总统还会单独提及这一问题。”他还表示：“文总统真的非常难过和着急。” 青瓦台的立场是，与文在寅道歉相比，应首先治疗青海部队士兵和检查其他海外派兵部队的疫苗接种情况。对在野党提出的徐旭等军队指挥部责任论，也明确了界线。但有不少批评意见认为，因为青瓦台没有起到安保指挥塔的作用，才会发生这样的事态。 国民力量党院内代表金起炫当天在党代表、重量级议员联席会议上敦促文在寅进行道歉。他表示：“（文总统）的行动就像处于不出错‘神’的境地一样。作为军队统帅，就自己的错误向国民郑重道歉，是理所当然的事情。”

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