应对新冠疫情，缅甸军方指示“诵经驱魔”. July. 22, 2021 07:20. by 李恩澤 nabi@donga.com. 在疫苗和医疗设备严重不足的缅甸，在新冠疫情恶化到无法控制的地步后，军政府竟然要求市民念诵佛经来驱赶新冠病毒。僧侣们批评道：“现在我们需要的不是佛经，而是氧气筒。” 据20日缅甸媒体《伊洛瓦底》报道，前一天在军方运营的某报纸上刊登了缅甸宗教文化部发表的公告。公告号召市民“在家里念诵可以战胜饥馑和疾病的拉塔纳经（佛经的一种）”。公告还请求，“希望僧侣团体和各地佛教团体按照新冠防疫守则进行指导，使村子里的佛经背诵顺利进行。” 据《伊洛瓦底》报道，仅在一个月前，缅甸第二大城市曼德勒的僧侣们念诵佛经并抨击军政府，遭到不知从哪里冒出来的军人辱骂和殴打。镇压僧侣的军事政变军方现在却要求僧侣们帮助“念诵佛经”活动。《伊洛瓦底》批评说：“佛教认为杀生是大罪，但军方发动军事政变，杀害了包括儿童在内的900多人，现在竟然要求背诵佛经。” 缅甸卫生部19日公布，单日新增确诊新冠病例5860人，死亡病例286人。据悉，大部分死亡者都没有得到医用氧气。缅甸民主阵营指出，实际确诊者和死亡者比军部发布的要多。相当于民主阵营临时政府的“国民团结政府”（NUG）通过自由亚洲电台表示：“从资料来看，实际上每天似乎有2万多名确诊患者和1000多名死亡者。”

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