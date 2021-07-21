去“换班”的青海部队第35批人员中有5名士兵未接种疫苗. July. 21, 2021 07:38. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 据了解，新近抵达亚丁湾一带的青海部队第35批“忠武公李舜臣”舰（4400吨级）官兵中，有5人没有接种新冠病毒疫苗。第35批人员将与发生新冠集体感染的第34批“文武大王”舰人员交接任务。据悉，分别派往南苏丹和黎巴嫩的韩光部队、东明部队的数十名官兵也在未接种疫苗的情况下执行任务，因此，外派部队官兵中有可能再次感染新冠病毒。 据军方20日透露，上个月从釜山出发的“忠武公李舜臣”舰上有5名自愿不接种疫苗的士兵。他们在出发前接受的聚合酶链式反应（PCR）检测中均呈阴性。除他们之外，300多名船员中其余的人都完成了两剂疫苗接种。军方相关人士解释说：“虽然没有接种疫苗，但判断这是舰艇运用上必需的人员，所以让他们登船。” 据悉，今年1月派出的韩光部队第13批官兵中也有50多人未接种疫苗。据说5月份被派出的东明部队第25批中也有30多名官兵没有接种疫苗。没有接种疫苗就出国的韩光部队和在国内接受阿斯利康疫苗一剂接种后被派出的东明部队，在联合国军的协助下在当地完成了接种。据悉，未接种疫苗的人都是根据个人意愿作出的选择。 但有人指出，在对新冠疫情防御能力较弱的海外，长期执行任务的派兵部队中包括未接种疫苗的人是否合适。他们认为，今年开始接种疫苗以后，派兵部队的支援资格条件中应该包括是否接种疫苗。尤其是，青海部队生活在密闭的舰艇中，而且为了装载军需物资，访问当地港口多达十次，对新冠病毒的抵抗力特别脆弱。

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