“面包姐姐”金软景能否在最后一次奥运会舞台上夺得奖牌？. July. 21, 2021 07:38. by 姜泓求 windup@donga.com. “现在还没结束。” 2016年里约奥运会第二年的2017年，韩国女排国家队队长金软景(33岁•上海光明优倍)发表了这样题目的自传。赢得韩国、日本、土耳其联赛冠军该不够，再加上欧洲排球联盟(CEV)冠军联赛冠军和伦敦奥运会最有价值球员(MVP)获奖，作为排球选手没有什么需要羡慕的，她强调“还”的理由只有一个。这正是因为对奥运会奖牌的渴望。 “排球女帝”金软景的最后一届奥运会即将拉开帷幕。20日，由主教练斯泰凡诺•拉巴里尼率领的韩国女排国家队通过成田机场进入了日本东京。在2012年伦敦奥运会上获得第4名，2016年里约奥运会止步8强的韩国女排，继1976年蒙特利尔奥运会(铜牌)后，时隔45年再次挑战奥运会奖牌。这是金软景、梁孝珍(32岁)等此前带领国家队的老队员的最后一次奥运会舞台。 金软景的优先顺序排在最前面的总是奥运会。去年1月，在泰国举行的奥运会亚洲区最终预选赛当时，金软景在腹肌撕裂的伤病中注射镇痛剂，参加比赛，并取得了奥运会入场券。金软景的经纪人IM咨询公司代表林根赫表示：“看到(软景)在需要3周以上的充分休息的情况下强行参加比赛的样子，我理解了奥运会对选手的意义有多大。”此后，因伤未能参加所属球队(当时效力于土耳其伊萨奇巴希队)的比赛，不得不削减数亿韩元的年薪。经纪公司“LIANAT”的李海旭代表也表示：“在与同属一家公司的短道速滑选手交谈时，只要一提到奥运会奖牌，(软景)就掩饰不住羡慕之情。” 事实上要想拿到奥运会奖牌并不容易。因“校园暴力”争议，双胞胎姐妹李在英、李多英(以上25岁)被剥夺了国家队资格，左攻手姜素辉(24岁)也因伤退出国家队。为了兑现自己“从东京尽可能晚回来”的承诺，与多米尼加共和国、日本的预选赛对决显得尤为重要。里约奥运会时担任国家队主教练的本报解说员李正哲表示：“第一个对手巴西虽然不好对付，但必须以最好的氛围面对日本和多米尼加队。这时李素英(27岁)等站在金软景对角的左场手的作用就显得非常重要。” 除了女子排球队队长之外，金软景还担起了与射击队队长秦钟午(42岁)、游泳队队长黄善宇(18岁)一同组成韩国代表队旗手等重任。她还将首次参加在前两届奥运会上因准备预选赛而无法参加的开幕式。当天抵达东京的金软景表示：“现在能感觉到奥运会已经有些实感了。在困难时期，我会尽最大努力给国民带来力量。”国家队将通过22日与意大利队的热身赛，为25日开始的小组预选赛做准备。

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