全智贤加盟《王国》系列外传…揭开丧尸起源的秘密. July. 21, 2021 07:38. by 金哉希 jetti@donga.com. “想到无限扩张的《王国》的世界观，以及那个故事的开头由我来讲，就感到很兴奋。” 20日参加通过视频进行的Netflix《王国：阿信传》制作发布会的演员全智贤(40岁)对出演23日下午4点公开的《阿信传》显露出自豪感。《阿信传》揭示了笼罩朝鲜的悲剧的开始“生死草”的起源。全智贤饰演的阿信是首次发现生死草隐藏的秘密的人物，引领剧情发展。用92分钟的一集制作而成的《阿信传》是讲述《王国》第1、2季的前史的“前传”，也是系列过渡到第三季的垫脚石。 金恩熙作家(49岁)和金成勋导演(50岁)以及演员全智贤、朴秉恩、金诗雅、金雷夏、具乔焕出席了当天的座谈会。继第二季之后，朴秉恩再次饰演和世子李昌一起在朝鲜僵尸“生死役”中守护汉阳的御营大将闵致录、金诗雅饰演年幼的阿信、金雷夏饰演阿信的父亲、具乔焕饰演威胁朝鲜的破底位部落酋长阿依达甘。 全智贤当天表示：“在《阿信传》选角之前，曾私下见过金恩熙作家。因为我是《王国》系列的忠实粉丝，所以曾说过哪怕是丧尸也想出演，但是此次能够担任揭开生死草的开端的非常重要的角色，感到非常高兴。”金作家说：“很多人称全智贤为浪漫喜剧女王，但我却觉得在《暗杀》、《柏林》等电影中保留黑暗和伤痛的全智贤非常帅。虽然阿信也保留着伤痛，但希望外表坚强，有危险的武士的感觉。想着全智贤写了剧本。” 金作家对生死草起源的好奇心导致了《阿信传》的执笔。她说：“生死草是具有寒性的草，所以自然而然地对朝鲜北方产生了兴趣，后来看到了在朝鲜时代近100年时间禁止人进入北方废四郡的记录。如果生死草在那里开花的话，就会对会发生什么事情产生兴趣，于是开始执笔”，“生死草是从哪里来的，是谁向朝鲜传播的，还有阿信是谁，北方发生了什么事情，所以这是一部可以消除人们好奇的外传。” 金导演期待表示：“在《王国2》拍摄中期左右，我看了五六张《阿信传》的蓝本(剧本前一阶段的脚本)。这是我看过的《王国》系列中最完美的文章，吓了一跳。金作家是故事的聚宝盆。虽说会干涸，但会变得更深更丰富。” 有人认为，参演人员是《王国》第一、二季和《阿信传》的最大区别，也是关键看点。如果说第一季和第二季的主要舞台是朝鲜的首都汉阳及其以南地区，那么《阿信传》则讲述了朝鲜北方的末端鸭绿江附近的废四郡。废四郡指的是朝鲜时代平安道东北部边陲地区。金导演表示：“如果说第一季和第二季关注的是在整理好的宫殿内发生的恐怖感，那么在《阿信传》中则试图演绎隐藏在巨大自然中的残酷感。在《阿信传》中可以感受到朝鲜北方地区萧瑟冰冷的气氛。”实际上剧集拍摄地是济州岛。

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