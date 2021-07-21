崔在亨在釜山大邱地区扩大友军，明天与郑义和会面. July. 21, 2021 07:38. by 赵雅萝记者 likeit@donga.com. 据悉，前监察院长崔在亨计划22日会见前国会议长郑义和。崔在亨会见公开表示支持自己的郑义和，预计将拉开提高釜山、庆南地区支持率的活动。 国民力量党一名有关人士20日表示：“郑义和前议长将于22日左右会见崔在亨前院长，讨论支援竞选小组的方案等。”郑义和向《东亚日报》发送短信称：“首先，如果崔前院长说要请我帮忙，我就会帮他。（我）鼓动他参加竞选，我将竭尽全力让他当选。” 据悉，郑义和也在私底下寻找能支援崔在亨阵营的人物。郑义和的亲信李秀元前国会议长秘书长、李明佑前国会议长政务首席秘书长等人也有可能加入到“崔在亨阵营”。釜山、大邱出身的政治元老郑义和和曹海珍、金美爱议员等釜山、大邱出身的议员也被认为是崔在亨的党内友军。 崔在亨20日上午在国会与通过辩论战“我是国发（国民力量党发言人）”的国民力量党发言人团和党事务处职员们打招呼，开始扩大党内的基础。崔在亨说：“对于我难以亲自做或没有时间做的事情，你们都站在我的立场上说得很好，我非常感谢。”当被问及“现在最大的苦恼是什么”时，他回答说：“愿意帮忙的人很多，和谁一起做是最大的苦恼。” 对于崔在亨将公寓低价出租给女儿引起“变相赠与”的疑惑，执政党部分人士要求“公开月租和赠与税的缴纳清单”，崔在亨反驳道：“没有什么不能公开的。”

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