越来越窄的就业大门…85万名！就业准备生人数创历史新高. July. 21, 2021 07:39. by 世宗=南建宇记者 woo@donga.com. 在因新型冠状病毒肺炎疫情导致就业大门变窄的情况下，准备公务员、大企业入职考试等的青年就业准备生(待业生)增加到了史上最多的85万多人。每10名青年就业准备生中就有3人正在准备公务员考试。 据韩国统计厅20日公布的《青年层(15~29岁)附加调查结果》显示，截至今年5月，青年层非经济活动人口中就业考试准备者(以过去一周为准)比去年同期增加了5.5万人，达到85.9万人。这是自2006年相关统计以来的最高值。 青年就业准备生中，准备成为公务员的公试生比重最高，达32.4%。公试生比重比去年同期(28.3%)增加了4.1个百分点。女性公试生比重(34.6%)比男性(30.4%)高。据调查，准备进入普通企业的就业准备生占22.2%。据分析，在新冠肺炎疫情中，民间企业就业大门变窄，公试生比重增加。 据调查，青年就业者从学校毕业或中途退学后，首份工作的平均工龄比去年同期增加了21天，为1年6个月零3天。据分析，这是因为新冠肺炎疫情和长期化的就业难导致不错的工作岗位减少，所以想要在第一份工作上做更长时间的心理更加强烈。檀国大学经济学教授金泰基(音)表示：“随着航空业和餐饮业等停职或停业状况的增加，(青年们对就业的态度)稳定指向性增强了。”

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