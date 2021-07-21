放弃求职和就业准备均创历史新高，大选候选人有何解决方法？. July. 21, 2021 07:39. . 上个月因没能找到工作而放弃就业的“求职断念者”达58.3万人，创下了历史最高纪录。其中有一半是二三十岁的人。据统计厅统计，5月准备就业考试的青年人数超过了85万名，是2006年开始统计以来的最高值。招聘名额减少了，如果就业准备生增加，合格的门路就会变窄。青年们放弃求职或长期参加考试，最终导致长期失业的结构性恶性循环正在反复上演。 每3名就业准备生中就有1名正在准备当公务员。随着“公试生”的增加，准备企业考试的比率就减少了。这可能是受到了劳动市场的僵硬性和急剧提高最低工资等因素的影响。企业正在废除大规模公开招聘制度，因为一旦聘用，就要将雇用期限维持到退休年龄。加上束缚企业的限制性法案，雇佣能力大幅下降。 现代汽车等部分大企业工会要求延长退休年龄，甚至预告罢工。随着高龄化和人口减少，延长法定退休年龄不无必要。但是，如果因延长退休年龄而使现有职员的雇用时间延长，青年就业就会变得更加艰难。这是需要社会性协商的部分，但政府却袖手旁观。 政府置雇佣市场的结构性问题于不顾，只依靠财政。通过“官方打工”填补青年就业岗位的同时，又在“新政”政策中加入了青年对策。青年如果每月储蓄10万韩元，政府将最多提供30万韩元等，以这种方法投入8万亿韩元。虽然这样的支持很必要，但是如果拿不出工作岗位的解决方法，这只能是临时的缝补之策。 执政党有力大选候选人、京畿道知事李在明继主张提供青年基本贷款之后，又提议提供1000万韩元的世界旅行费用，从而引发了争议。丁世均前总理的“1亿韩元未来种子存折”、李洛渊前总理的“退伍时3000万韩元”等也和依靠财政的现政府政策没有什么区别。在野党的前检察总长尹锡悦和前监查院院长崔在亨也没有提及具体的青年对策。 现政府的任期还剩下不到10个月。现政府改革劳动市场和消除民间企业雇用障碍的意志也不足，但即使全力以赴，也很难期待在短期内出现大的成果。如果要成为下一届总统的候选人们不能提出像样的工作岗位解决方法，青年们的绝望感将会增加。青年们正在关注哪位候选人会说甜言蜜语，哪位候选人有解决青年就业问题的真实意志和战略。

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