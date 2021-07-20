柳贤振以83球取得完封胜…与胡须一起变速球回来了. July. 20, 2021 07:29. by 黃奎引 kini@donga.com. 一度离家出走的变速球又回来了。重新找回主武器的柳贤振(34岁)也取得了加盟多伦多蓝鸟队后的首场完封胜，此战过后球队将回家。 19日，柳贤振在美国纽约州布法罗(水牛城)萨赫伦球场举行的美国职业棒球大联盟(MLB)主场一天双赛第1场比赛中首发出场，在7局内以3个被安打、无失分的成绩成功阻止得克萨斯骑警队的击球阵容，以5比0完封对手。MLB因担心新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情扩散，从去年开始一天双赛比赛两场比赛都只进行7回合。这是为了缩短比赛时间。因此，柳贤振只要投7局就能创下完封胜记录。随着在下半赛季的首场比赛上取得胜利，柳贤振的赛季战绩也来到9胜5负，赛季平均责任失分从3.56降至3.32。 这是柳贤振自进军MLB以来第三次取得完封胜。柳贤振在韩国职业棒球韩华队取得8次完封胜后，来到太平洋彼岸，在洛杉矶道奇队时期的2013年5月29日(与洛杉矶天使队的比赛)和2019年5月8日(与亚特兰大勇士队的比赛)曾取得完封胜。 凭借柳贤振在投完83个球(每局11.9个)后取得完封胜的好投，多伦多队当天仅用1小时48分钟就取得了胜利，刷新了本赛季MLB最短比赛用时记录。柳贤振在赛后表示，“今天的变速球投得非常好。因为有人指出，在投出变速球时，胳膊角度会往下移，所以通过候补投手训练区进行了修正。结果，以和快球一样的姿势投出变速球，似乎收到了效果”，“每当得克萨斯队击球手们紧盯变速球时，我就会投出其它球种，诱导出很多打偏的击球。这部分也让我很满意。” 当天是柳贤振以美职棒大联盟选手身份在萨赫伦球场最后一次首发登场的日子。因为，之前从新冠肺炎病毒防疫措施的角度出发，一度长时间关闭的美国-加拿大边境被打开，多伦多队从31日开始可以回到原来的主场多伦多罗杰斯中心。至今从未在罗杰斯中心登场的柳贤振表示，“能在多伦多球迷面前投球，就已经很开心了。 我会继续做好准备，给大家展现好的面貌。”

한국어