LG能源解决方案力压中国CATL，在5月电动汽车电池市场排名第一. July. 20, 2021 07:30. by 洪锡浩记者 will@donga.com. LG能源解决方案5月在全球电动汽车电池市场的占有率位居第一。 市场调查机构SNE Research19日表示，今年5月电动汽车电池能源总量19.7GWh(千兆瓦时)中，LG能源解决方案生产5.7GWh，以28.7%的占有率位居第一。LG能源解决方案今年月占有率首次位居第一。去年LG能源解决方案与中国宁德时代新能源(CATL)、日本松下等企业展开竞争，四次月占有率位居第一。排在第二位的是生产4.8GWh，市场占有率为24.5%的CATL。CATL得益于中国电动汽车市场的增长势头，在1~4月的占有率一直居首位。松下(16.9%)、中国BYD(7.1%)等紧随其后。 三星SDI和SK Innovation也分别以5.1%和4.8%的占有率排在第5、6位。国内3家电池公司的合计占有率为38.6%，比去年同期(37.2%)小幅增加。这可能是因为特斯拉Model Y、菲亚特500、起亚Niro EV等安装韩国3家电池公司的电池的电动汽车销量增加。 全球电动汽车市场延续了恢复趋势。5月电动汽车电池能源总量达到19.7GWh，同比(5.9GWh)增加了2.3倍左右(达到了后者的3.3倍左右)。

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