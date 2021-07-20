文在寅访日告吹，斩断矛盾恶性循环如此之难？. July. 20, 2021 07:30. . 韩国总统文在寅以东京奥运会为契机访问日本的计划最终流产。直到昨天上午，青瓦台还就日本《读卖新闻》报道韩日首脑会谈23日举行一事表示：“尚未做出任何决定。”但仍不排除举行会谈的可能性。日本政府也对日本驻韩大使馆公使的妄言反复表示遗憾，并表示将追究其责任，并准备撤换。但青瓦台在下午晚些时候最终公布：“决定不访问日本。” 以文总统访日为前提的两国外交磋商最终流产，再次证明了韩日之间的深重矛盾。昨天距离奥运会开幕还有4天，根据对海外入境者隔离3天的防疫标准，是韩国工作人员出发的前一天，事实上这是决定文总统访日的最后期限。韩日政府就首脑会谈日程、议题、时间、礼仪等问题展开拉锯战直到最后一刻，但最终没能达成一致。 事实上，文总统以东京奥运会为契机访日是能够挽回两国建交以来最恶劣韩日关系的宝贵机会，因而倍受关注。两国早就有言论称：“只有文在寅和菅义伟都卸任，两国关系才能恢复正常。”但考虑到如果韩日矛盾像现在一样持续下去，将给未来两国关系留下巨大污点，在无论如何都要制造扭转局面的契机的共识下进行了磋商。 但是这次也没能跨越2018年以来近3年的自尊心竞争和感情战。上个月在英国举行的七国集团首脑会谈上，韩日也就“简式首脑会谈”暂时达成了协议。但在流产后，双方互相表示遗憾，并展开了心理战。对于此次会谈无果而终，两国政府又将如何解释并推卸责任，令人担忧。此次首脑会谈的流产，体现了邻国连最起码的信赖都没有的韩日关系。 事实上韩日两国首脑就算见面，也不能解决长期曲折历史中产生的矛盾。要想通过外交途径解决韩日之间的矛盾悬案，尤其是其根源——历史问题，很难找到双方都满意的妥协点。但是，两国之间应该构建最基本的信任关系，也就是说，应该摆脱每逢问题浮出水面时就会发生冲突并不断重复矛盾和对决的恶性循环局面。今后，无论如何，两国首脑一定要制造扭转局面的机会。

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