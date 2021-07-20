发挥几十人作用的士兵. July. 20, 2021 07:30. . 在《三国演义》中，赵云独自闯翻曹操的80万大军。虽然这是虚构的，但在现实生活中也曾有过勇猛惊人的例子。张辽率领800人的敢死队冲入孙权的10万大军，直逼孙权所在的中心地带。曹操身陷险境时，典韦曾与几个部下把守城门，一人杀死了数十人，一直战斗到他精疲力竭流血而死为止。 事实上，现实生活中确实存在能发挥数十人作用的勇士。但是，这是极其罕见的。过去的记录在记录平民出身的勇士、地位低微的士兵上非常吝啬，所以这种勇士可能比我们知道的要多，但在全体士兵中还是非常少数。 运送粮饷的战士远比战斗士兵更为辛苦。他们也是因个人差异，能背的食粮量不一样。就算是被称作壮士，又能多挑几人份呢？在险山，长途运输中，这种差距就更小了。 多亏了尖端武器，现代士兵的火力和杀伤力有了巨大的提高。普通士兵要赶上典韦和张辽的武力，只靠基本训练就够了。现代加特林机关炮每分钟可以轻松发射2000发子弹。即使扛着20公斤粮食无法爬上山坡的士兵，也可以开着5吨卡车一整天往返于山谷之间。 原本是一个大家听了都知道的故事，我们却奇怪地混淆不清。在现代社会，个人的价值和人权有了很大的提高。往往认为，这只是意识提高、教育、价值观的变化、每个人自觉的结果。并非如此。这是因为，技术和资本大大提高了每个人的能力。那些批评机器和资本导致物神化、人性被抹杀的人，看到的只是硬币的一半。或者是只活在桌面上的知识分子的无知。历史学者

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