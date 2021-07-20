“82%的官兵集体感染，军队指挥部要负责任”. July. 20, 2021 07:30. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 被派遣到非洲执行任务的韩国青海部队第34批人员、“文武大王”舰（4400吨级驱逐舰）上的301名官兵中，占82.1%的247人被确诊感染了新冠病毒。被派往海外的舰艇内的大部分官兵也被感染的最糟糕的情况成为了现实。 该数字是最近确诊人数达110多名的忠南论山陆军训练所的两倍以上，是去年发生军队内首例确诊患者以来的最大规模。从船员身上的感染比率来看，自新冠疫情扩散以后，在国内外被扣上“军队单一舰艇内最大感染”的污名。2011年救出被索马里海盗劫持的“三湖珠宝”号全体船员、被称为“亚丁湾英雄”的青海部队的地位也面临着下降的危机。目前，军队内外不断有人提出责任论，认为军方指挥部实际上对处于“无疫苗”状态的海外派兵部队置之不理，从而导致史无前例的集体感染事件发生。 据军方19日透露，驻地保健当局的聚合酶链式反应（PCR）检测结果，第34批官兵中又增加179人，累计确诊感染患者达到247人。军方称，据通报，其余50人出现阴性，4人“无法判定”。15日首次查出确诊患者后，一开始新增7例，18日又有61例，仅当天就确诊了179人。军方一名有关人士表示：“在无法确诊及呈阴性诊断的官兵中，也有可能再次出现确诊病例。” 在当地医院住院的人数增加1人，达到16人。军方表示，因肺炎症状严重而接受集中管理的3人中有2人的状态已经好转，另1人继续接受集中管理。 载有200多名特殊工作组被紧急派往非洲的两架空中加油机（KC-330）于19日下午抵达当地，经过防疫措施，载着第34批官兵踏上了回国之路。他们将于20日下午抵达京畿道城南市首尔机场。军方相关人士表示：“第34批官兵到达之后将立即前往专门医疗机构、生活治疗中心和隔离设施。”

한국어