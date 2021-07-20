抽象与具象…两大支系描绘的韩国现代美术的面孔. July. 20, 2021 07:30. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 金焕基，千镜子，李禹焕…. 对美术不感兴趣的人也会听过这些名字。可以同时看到引领韩国现代美术的著名作家的作品的展览举行。从14日开始在首尔钟路区仁寺艺术广场画廊举行的《韩国现代美术的两张面孔展示：抽象和具象—从金焕基到高英勋》。包括已经去世的11名作家在内，共有24名作家参与了此次展览。画廊方面从收藏家和作家本人那里收集了38幅绘画作品，并进行了展示。 许成美馆长表示：“在韩国美术市场备受关注的现在，为了观察韩国美术的发展趋势，将抽象美术与具象美术两大支系作家的作品汇集在了一起。”大体上，绘画中抽象美术是指不画具体对象或画没有对象的东西；具象美术是指描绘事物或状况的东西。展览将介绍抽象画家金焕基、金昌烈、李禹焕、朴栖甫、金泰浩等13人，具象画家千镜子、李日钟、金钟学、吴之湖、高英勋等11人。 进入展厅入口，就能看到金焕基的作品《Untitled》(年度不详)。虽然是长16厘米、宽20厘米的小作品，但吸引了观众的视线。如果将视线转向右边，李禹焕和金泰浩的作品就会散发出独一无二的气息。李禹焕的《从点开始》(1979年)描写了越是右侧颜料浓度越浅的点，展现了生成和丧失的过程。看似草绿色平面，看似多种颜色立体的作品是金泰浩的《Internal Rhythm》(2020年)。金泰浩将多层颜料堆成格子形状，形成层状后，用特殊雕刻刀削掉颜料制作作品。如果说右侧是点、线、面、颜色的固有性，那么左侧则是被描绘的细腻和华丽所惊艳到。 千镜子的《金鱼》(年份不详)虽然没有代表作者的素材—女人，但又华丽又亲切的东洋画的颜色让人眼前一亮。旁边的高英勋的《大碗》(2013年)非常写实。甚至描绘了碎碗的棱角部分，使作品和现实的分界线变得模糊不清。金钟学的《百花齐放》(1998年)描绘了自由奔放而又梦幻的自然，因此可以感受到突破画布溢出来的生命力。 展览虽然分成了抽象和具象两大支系，但最终留在人们心里的却是24名作家用自己的作法和故事写下了历史。就像金兴洙1977年宣布的“只有具象和抽象共存，作品才能完整”一样。展览将持续到27日。免费参观。

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