日本政府：“对相马公使不当言论深感遗憾”. July. 20, 2021 07:30. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本政府19日表示，日本驻韩大使馆公使相马弘尚最近针对总统文在寅使用涉性的表达表示，“极为不当，深感遗憾”。 日本政府发言人、官房长官加藤胜信在当天的记者招待会上，就相马公使的发言发展成为韩日间外交问题表示：“不管是在什么情况、什么脉络下的发言，我认为，作为外交官，这是极其不恰当的发言，非常遗憾。” 关于是否会把相马召回国内等具体措施的提问，加藤表示：“据我所知，日本驻韩国大使相星孝一对此严重关注”，“对于驻外使领馆职员的人事问题，外相茂木敏充会考虑相马的工作地点在任期间，作出知人善任的安排。”茂木从15日到21日正在对危地马拉、牙买加等地进行访问，目前不在日本。 《读卖新闻》19日报道说：“日本政府认为，相马公使批评文在寅总统对日本的姿态时使用了不当的措辞，因此计划撤换。”该报称，日本政府的立场是，希望避免相马的不当言论成为韩日首脑会谈的绊脚石。日本政府高层负责人在接受《读卖新闻》采访时表示：“（相马公使的）这种发言，作为外交官是不能说的。” 《朝日新闻》、《读卖新闻》、日本广播协会（NHK）等日本主要媒体18日一致报道了相马弘尚的不当言论，并报道了相星孝一给予严重关注的内容。报道内容以事实为中心，在评论上很慎重。

한국어