LNG船上半年订单激增…韩国承揽94%的订单. July. 19, 2021 07:26. by 申東秦 shine@donga.com. 据调查，韩国造船业界在今年上半年(1 ~ 6月)的全球订货量中，承揽到了高附加值船种液化天然气(LNG)运输船94%的订单。 18日，据英国造船海运行情分析机构克拉克森调查公司透露，今年上半年，全世界有152.9421万CGT(标准货船换算吨数)的LNG船订货量。与去年同期(36.3629CGT)相比，订单量激增了320%以上。韩国承揽了上半年LNG船订单量的94%(143.3562万CGT)。建造LNG船需要维持零下163度以下的极低温，最大限度地减少机体损毁量的技术力量。韩国国内造船企业被评价为在该领域具有独一无二的竞争力。 预计LNG船订单在下半年(7~12月)将进一步增加。去年因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情导致造船订单情况不佳，但今年新冠肺炎疫苗的发放和世界性的脱碳趋势使环保船舶需求提高，正在拉动繁荣期。韩国的LNG船订单占有率2018年为98%，2019年为94%，2020年为72%。

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