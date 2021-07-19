抗击新冠与热浪双重痛苦的新冠战士. July. 19, 2021 07:26. . 由于第四波大流行，应对新冠疫情的工作人员过度疲劳，这种情况下酷暑也在发威。临时筛选检查所现场工作人员在酷暑中检查蜂拥而至的访问者，每天都在展开殊死搏斗。在首尔市冠岳区，白天还发生了在临时筛选检查所工作的职员因虚脱晕倒的事情。 进入本月以来，随着首都地区实行特别防疫对策，追加设置了32个临时筛选检查所，全国共有162个检查所在运转。为了躲避阳光，在检查所设置遮挡物，用冷气降低温度，但仍不足以阻挡炎热的天气。在超过30度的高温下，穿着全身保护服或戴着口罩和长袖长袍、脸部护具工作，很快就会全身被汗水浸透。据说，在这种情况下，检察所的人员工作非常繁忙，甚至连去卫生间的时间都不够。 据天气预报，随着本周韩半岛出现“热罩”状的酷暑天气，气温将进一步上升。医疗团队的苦衷可能会越来越大。不仅是检查所的人力，在现场进行调查的流行病学调查官，在医院和保健所治疗新冠病毒患者、接种疫苗的医疗团队，管理生活治疗中心、分析基因检查样本的人力等，都在过度疲劳和酷暑中苦战。正因为他们的奉献精神，才阻止了新冠疫情向更严重的方向发展。 昨天访问首尔三成站检查所的文在寅总统安慰说：“真的很难过和心痛。”我们急需针对这些人制定实质性的对策。为应对酷暑，政府要求各地方自治团体在一天中气温最高的下午2时至4时减少检查所的运营，并充分提供现场人员的休息空间。为了让现场的人力能轮班休息，扩充人力、及时支援冷气设施确保等所需预算，也是政府和地方自治团体应该做的事情。 最终，只有阻止新冠病毒扩散，防疫需求才会减少，医疗人员才能松一口气。但是首都地区的扩散趋势依然如故，非首都地区的确诊患者也在快速增加，政府从今天开始在全国范围内只允许4人进行私人聚会等，正在加大防疫措施的强度。市民们应彻底遵守防疫守则，尽量减少接触，政府应确保充分的疫苗，毫无差池地普及疫苗。这才是尽快平息第四波大流行并帮助处于困境的医疗人员的最佳途径。

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