感受他人的内心. July. 19, 2021 07:26. . “因为不给予的爱是承载着的痛苦。” ——朴鲁海的诗画册《蓝光少女》 诗人向从遥远的行星迫降着陆在地球上的少女讲述了在地球上的生活。他说：“地球上有美丽的自然和孩子们、正义、爱，但同时也有人生的有限、人类的利己心、占有欲。”少女向诗人提议离开地球，但诗人拒绝说：“要传达爱情。”因为不给予的爱是一种痛苦。 只有爱的心还不够，如果不能给予爱，就要承受痛苦，这是为什么呢？我通过不久前在供餐志愿活动中遇到的一名神职人员，明白了这句话的意义。他说，因为新冠疫情，供餐所面临关闭危机时，感受到了露宿者挨饿的无力感和挫折感，所以哭了一整夜。笔者再次想起了诗人的话：“如果深切地感受到对方的痛苦，就会达到连那种痛苦也能感受到的爱情阶段。” 即使没有那么大的爱情，在解决现实问题时也需要理解别人的心情和共鸣。作为一名律师，生活中要面对很多的纠纷。大多数情况下，如果发生争执，当事人不会在意对方的看法，而是会沉迷于各自的立场，因而陷入胶着状态。律师也首先考虑寻找对方的弱点，巩固自己主张的方法。 但是，相比只深入研究自己的主张和理论，真正能感同身受对方所处的状况时，反而会更容易解决纠纷。有时候，好的辩护并不是要分辨争吵当事人之间的是与非，而是要了解争吵背后隐藏的意图，帮助对方互相了解对方的情况。我相信，帮助争吵的人们找到相互间的共识和满意之处，会使在地球上的生活变得更加有价值。

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