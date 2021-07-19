“热穹顶酷暑”致供电亮“红灯”…忐忑不安担心会断电. July. 19, 2021 07:27. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 预计到本月末为止，白天将持续出现35度以上的“热穹顶(Heat Dome)酷暑”，电力供应进入紧急状态。据观测，本月最后一周的电力储备率将降至4%左右，有人担心，如果持续高温天气，像2011年那样的电力大乱的危险会增大。 据产业通商资源部和电力交易所18日透露，12日至16日，电力供应储备力量降至稳定标准“10GW(千兆瓦)”以下。电力储备力量是总供给力量中除去目前正在使用的电力后得出的数值。据分析，去年直到8月末，电力储备力量才下降到10GW以下，但今年工厂开工率提高，因过早的高温天气，冷气机器的启动量增加，电力使用量大幅增加。 特别是从本周开始，预计将会有更强的酷暑和热带夜(室外温度高于25度的夜晚)，随着冷气机器的启动，电力需求将会进一步增加。此前，气象厅预测，19日以后韩半岛大气的下层和上层都将迎来热气笼罩的“热穹顶”形态的高温天气。白天最高气温有可能升至近40度。 如果酷暑长期化导致电力需求剧增，电力储备率很有可能进一步下降。产业部上月末公布了今年夏天的电力供需预测，7月第四周的电力储备率仅为4.2%至8.8%，储备力量将降至最低4.0GW。 如果储备力量下降到5.5GW以下，将进入电力供需紧急阶段。如果今年启动紧急阶段，将是自2013年以后时隔8年再次启动紧急阶段。2013年8月中旬，储备率降至3.2%，曾发布电力供需紧急阶段“注意”警报。

한국어