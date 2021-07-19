“致死率80%”，中国首例人类感染猴B病毒致死病例. July. 19, 2021 07:27. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 在中国和美国接连出现了来自于猴子身上非常罕见的病毒的感染患者。 据中国官方媒体《环球时报》17日报道，在北京一家专门从事非人灵长类研究机构工作的53岁兽医因感染“猴B病毒”而接受治疗，最终于5月27日死亡。据调查，该兽医在今年3月解剖2只死猴子时感染了该病毒，并在一个月后出现了恶心和呕吐的症状。《环球时报》报道称，这是中国首次有人感染这种病毒。据说，接触过该兽医的人中没有新的感染者。 猴B病毒是疱疹病毒的一种，如果被感染的猴子咬伤或抓伤，或者猴子的分泌物溅到人的眼黏膜等部位，就可能会被传染。这是一种从人到人都能感染的病毒，致死率高达70%至80%。 据美国《华盛顿邮报》(WP)16日报道，美国得克萨斯州北部达拉斯发现了罕见传染病“猴头疮(Monkeypox)”病毒患者。达拉斯县保健当局当天表示，已确认最近访问非洲尼日利亚的达拉斯居民感染了该病毒。 该患者于本月8日从尼日利亚拉各斯乘坐美国达美航空公司的飞机，经亚特兰大于9日抵达达拉斯。美国疾病控制和预防中心(CDC)正在掌握在飞机上与患者接触的人，并与相关人员取得联系。达拉斯县当局表示：“为了预防新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情，要求佩戴口罩，因此该病毒在飞机或机场通过飞沫扩散到其他人的危险很低。” 猴头疮病毒与牛痘病毒相似，于1958年首次被发现。如果人类感染，会出现与流感相似的症状，淋巴腺会肿胀，脸部和身体会出现大范围的疹子。美国疾病控制和预防中心表示，每100人中就有1人死亡。人类感染事例在1970年刚果民主共和国首次得到确认。在美国，2003年从非洲加纳进口的猴子身上开始感染，共出现了47名感染者。

한국어