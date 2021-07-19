费德勒虽然没法前往奥运会，但捐出53亿韩元慈善金，配得上一枚“金牌”. July. 19, 2021 07:27. by 金正勋记者 hun@donga.com. 以膝盖受伤为由宣布不参加东京奥运会的“网球皇帝”罗杰•费德勒(40岁•瑞士•照片)捐出了470万美元(约53亿韩元)作为慈善基金。继2016里约热内卢奥运会之后，虽然连续两届未能参加奥运会，但人们称赞他的善举配得上一枚“金牌”。 职业网球协会(ATP)17日通过官方网站表示：“虽然费德勒可能因伤不能参加东京奥运会，但通过拍卖筹集了470万美元，在慈善领域发出了ACE球。”据悉，该慈善基金将在南非共和国和瑞士支援教育项目。费德勒说：“我认为自己总有一天会做有意义的事情，所以收集了在球场上和我有关的物品”，“通过捐赠，很多孩子都会经历巨大的变化，这一事实让我变得谦逊起来。” 费德勒从2003年开始成立了以自己名字命名的“罗杰•费德勒基金会”，带头捐款，从上个月23日至本月14日，他将自己职业生涯中积攒的珍藏品在线上和线下推出，募集了捐款。上月23日在英国伦敦举行的现场拍卖会上，费德勒拿出获得20个大满贯赛事冠军得到的纪念品，筹集了180万美元(约20.5亿韩元)。此后，通过网上拍卖，费德勒推出自己首次参加奥运会2000年悉尼奥运会时使用的装备，以及在2012年温布尔登网球公开赛决赛上穿戴的“RF开衫”等300件纪念品，筹集了捐款。 费德勒作为大满贯赛事最多冠军纪录共同拥有者，还获得了2008年北京奥运会双打金牌和2012年伦敦奥运会单打银牌。

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