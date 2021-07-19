自由亚洲电台：“中国将被关押在沈阳收容所的50多名‘脱北者’遣返朝鲜”. July. 19, 2021 07:27. by 李恩澤 nabi@donga.com. 自由亚洲电台16日报道说，中国政府14日将关押在辽宁省沈阳收容所的50多名“脱北者”遣返朝鲜。据悉，中国原计划从4月份开始将这些人送回朝鲜，但由于朝鲜担心出现新冠患者，多次拒绝送回，所以被推迟。据自由亚洲电台透露，被遣返朝鲜的这些人在朝鲜将很难避免被处以极刑。 中国有关部门14日通过丹东边境海关，将被关押在沈阳收容所一两年左右的“脱北者”送往朝鲜。据报道，2辆巴士分运载“脱北者”，数十名公安从一早开始在海关周围站岗，不让人们拍摄遣返场面。 被遣返朝鲜的50多人中，还有朝鲜士兵和空军飞行员出身。据悉，一名30多岁的女“脱北者”与一名中国男子结婚，生有一个12岁的儿子，还在中国赚了很多钱。一名消息人士表示：“这名女性是第二次被遣送回朝鲜，因此生死难以预料。丈夫为了救妻子曾想行贿，但行不通。”据自由亚洲电台透露，沈阳收容所内除了当天遣返朝鲜的50多人以外，还有更多的“脱北者”。 随着为防新冠疫情而关闭的丹东海关当天正式开通，此前滞留在朝鲜的华侨和朝鲜贸易代表部有关人员等98人也来到了中国。

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