有望成为下任德国首相的政界人士在水灾现场谈笑，结果“被抓现行”. July. 19, 2021 07:27. by 李恩澤 nabi@donga.com. 德国发生迄今历史上最严重的洪水，死亡人数超过150人，有望成为德国下任总理的政界人士访问受灾现场时，不仅开玩笑，还谈笑风生，结果受到指责，只好进行道歉。沉浸在悲痛之中的水灾地区居民抨击政界人士的“活动性”访问“令人厌恶”。 据法新社17日报道，德国执政党基督教民主党党首、北莱茵-威斯特伐伦州州长阿明•拉舍特当天访问了洪灾严重的埃夫特施塔特。现任总理安格拉•默克尔的任期9月结束后，她很有可能成为下一届德国总理。 拉舍特在德国总统法兰克•瓦尔特•施泰因迈尔进行追悼牺牲者的演说期间，与其他人站在后面，聊了20秒左右。她在说话中间还一度哈哈大笑起来。节目原封不动地转播了这一场面，引起一片责难之声。 《图片报》等德国媒体批评说：“整个国家都在哭，而拉舍特却在笑。”一名德国在野党议员表示：“这一切对于州长来说都是玩笑吗？她怎么能成为下届总理？”同基民盟组成联合政府的社会民主党秘书长表示：“真是无话可说。”随着风波不断扩大，拉舍特当天在自己的推特上发文表示：“这是不合适的，对此表示道歉。” 据悉，因从14日开始袭击西欧的暴雨，截止到目前，在德国和比利时分别有156人和27人死亡，总人数达183人。由于数百人失去联系或处于失踪状态，死亡人数可能会进一步增加。 美国《纽约时报》报道说，在德国莱茵河和阿尔河之间的小镇金奇的一家疗养院中，行动不便的12名残疾人在此次洪水中遇难。他们住在疗养院一层，15日上午因无法躲避突然上涨的洪水，在救援队到达之前不幸身亡。在同一所疗养院中另外24人逃到高层，侥幸保住了性命。疗养院附近的一名居民说：“下雨之前政府没有进行严重警告。事件发生后政界人士才接连访问疗养院，这种样子令人厌恶。”

한국어