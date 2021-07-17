韩国军方：“青海部队接种后的副作用难以应对，不送疫苗”. July. 17, 2021 07:54. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 据悉，被确诊感染新冠病毒的青海部队第34批人员（文武大王舰，4400吨级驱逐舰）最快将于周末展开“撤退行动”。韩国军方计划安排第34批全体官兵（300多人）下周全部回国。在海外作战的舰艇上发生传染病，因此中断行动，用空军运输机全部回国，这是史无前例的事情。 特别是，军方认为，除目前掌握的6名确诊患者外，80多名患者和其他官兵中大部分人很有可能感染了新冠病毒。因此，越来越多的人担心集体感染是否会成为现实。 据悉，韩国军方最早将于18日左右派两架空中加油机（KC-330）前往青海部队所在的非洲地区。军方一名消息人士表示：“如果关于飞行路线上20多个国家通过领空的协调工作进展缓慢，运输机可能会于19日左右起飞。” 运输机将搭乘已完成接种新冠疫苗的医疗、防疫人员和让舰艇返回的支援兵力等150多人，同时还将大量装载各种防疫、专业医疗设备和物品。据悉，运输机将在起飞10多个小时后在第三国着陆一次，加油后再次起飞前往目的地。另一消息人士表示：“飞行距离较长，运输机也装满了人力和装备，因此为重新补给燃料，不得不中途着陆。要想抵达青海部队第34批人员驻扎的当地机场，可能需要一整天时间。”据悉，运输机内部将设置座席之间的塑料隔膜，并有身穿防护服的医疗人员随行，随时掌握在返回过程中确诊患者和疑似患者的情况。

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