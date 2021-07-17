百年不遇的暴雨吞噬西欧. July. 17, 2021 07:57. by 金潤鍾, 金民 zozo@donga.com,kimmin@donga.com. 西欧遭遇百年不遇的暴雨，至少已有92人死亡。失踪人数达数百人，预计死亡人数将进一步增加。 据路透社当地时间15日报道，德国、比利时、荷兰等国降下了每小时160升（以每平方米为标准）的暴雨，河水泛滥、房屋倒塌，接连出现人员伤亡。在德国西北部的北莱茵-威斯特伐伦州和西南部的莱茵兰-普法尔茨州等地分别有50人和31人死亡，死亡总人数达81人。比利时里耶省等地也至少有11人死亡。 德国气象厅预报说：“降雨量是平时的两倍以上，最长持续了48小时。这是百年不遇的暴雨。”英国广播公司报道说：“数百人下落不明，损失可能会进一步扩大。”路透社报道说，由于此次暴雨，1300多人失联。 据悉，此次暴雨中14日申报失踪的3名在德侨民目前平安无事。韩国驻德国大使馆的一名有关人士表示：“暴雨导致停电后，家里的电话和手机都无法充电，因此失去了联系。已经确认3人躲避到安全的地方，目前还没有侨民伤亡。” 此次暴雨是在地中海带有暖湿空气的低气压沿着德国西部移动、带来大量降雨而引起的。德国《南德日报》报道说：“随着地球气温上升，大气中含有更多的水蒸气，因此下了暴雨。”上月德国的平均气温为19摄氏度，比1961年至1990年同月的平均气温高出3.6度。气温每上升1度，水蒸气就会增加7%，导致雨量增加。 欧盟宣布支援受灾地区。美国总统拜登向访美的德国总理默克尔就数十人死于洪水表示了慰问。

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