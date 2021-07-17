动不动就气候异常，不安的韩半岛. July. 17, 2021 07:56. by 姜恩智记者 kej09@donga.com. 全世界都因气候异常而苦恼。连日来，北美西海岸连日来出现了创纪录的高温天气。中国四川省9日开始的降雨导致超过80万人受灾。今年夏天韩半岛也有可能出现类似的异常气候吗？ 气象厅在例行记者会上对天气现象的原因进行分析，预测未来天气的预报分析官禹振圭强调表示，“几年间在韩半岛集中暴雨和酷暑的强度正愈加强烈，以前没有出现过的天气现象经常出现” ，“我们也不再处于异常气候的‘安全地带’。” 最具代表性的就是梅雨季。去年经历了史上最长的梅雨季，但今年是时隔39年7月才开始梅雨季。另外，停滞气团(梅雨锋面)通常是从南部地区开始北上，但今年罕见地全国同时开始了梅雨季。 禹预报分析官解释说：“今年，因梅雨的停滞气团周围雨云聚集，降雨的地区扩大”，“这种降雨形式以前几乎没有过。”他还补充说：“考虑到梅雨季节结束后仍会持续集中暴雨和台风，今后比起单独区分梅雨季节，应将夏季本身看作是‘雨期’。” 今年韩半岛天气与全球异常气候现象有关。上月韩半岛上空常有冷空气停留，经常下阵雨。因此，梅雨锋面的北上被推迟。其原因可以从太平洋彼岸的北美地区酷暑中找到。禹预报分析官解释说：“韩半岛所处的中纬度地区刮着偏西风”，“大气应该从西向东流动，但大洋彼岸的美国被副热高气压占据，没有移动，因此韩半岛上的冷空气也没有流动，只是停留在那里。”今年梅雨锋面在日本和中国从5月开始下起了猛烈的雨，但直到7月才登上韩半岛。 随着最近酷暑的开始，今年酷暑能否超过被称为“史上最恶劣”的2018年酷暑备受关注。 暴雨也是今年夏天威胁韩半岛的气象要素。从3日开始的梅雨，每小时最大降雨量达70毫米以上，一天降雨量达300毫米以上。酷暑持续的15日，全国各地也下了伴随疾风的集中暴雨。

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