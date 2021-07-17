郑义宣今年第3次访美…“未来移动出行”事业加速. July. 17, 2021 07:55. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 现代汽车集团会长郑义宣(照片)在最近4个月内三次踏上美国出差之路。这似乎是想要加速自动行驶(无人驾驶)、电动汽车等未来移动出行事业的步伐。 16日，据业界和体育界等透露，郑会长当天上午在首尔江西区金浦国际机场乘专机前往美国出差。这是继今年4月和6月分别访问美国西部和东部，检查整车销售情况和机器人、无人驾驶事业之后的又一次出差。 据悉，郑会长此次访美行程一周左右，与公司内的未来移动出行研究开发(R&D)、战略领域的高层负责人同行。预计将集中使未来移动出行事业具体化。因为随着海外竞争公司在美国加快无人驾驶、电动汽车等未来移动出行事业的速度，确保事业主导权的迫切性增大。在5月韩美首脑会谈之前发表的美国国内电动汽车生产等74亿美元(约8.46万亿韩元)规模的美国投资计划也应尽早具体化。 另外，郑会长还将访问23日开幕的2020东京奥运会。24日，郑会长将以大韩射箭协会会长的身份出现在东京梦之岛公园射箭场举行的射箭混合团体赛上，激励国家队。日本产业界计划以奥运会设施为中心展示氢气、无人驾驶技术力量，因此，郑会长能否亲自确认当地竞争公司的技术备受关注。

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