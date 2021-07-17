随时进出的MPC，届时将聚集400人左右…. July. 17, 2021 07:56. by 兪載泳 elegant@donga.com. “不能出去…待久了心里难免会不舒服….” 12日入境日本，从第二天开始在宿舍结束为期3天的自我隔离，16日在东京奥运会设施中首次来到主新闻中心(MPC)，两种表情共存。现在距离大会开幕还有一周时间，现场有些平静而冷清，但预计开幕后数千名记者将随时出入这里。想到防疫管理、行政支援等方面可能会出现大混乱，甚至弥漫着暴风前夜的气氛。 如果想来日本最大的国际展示场—东京御台场Big Sight所在的MPC，必须在各大媒体宿舍酒店附近的车站乘坐东京奥组委提供的巴士，在国际广播中心(IBC)前的媒体车站(MTM•Media Transport Mall)下车。在这里再换乘专用巴士，再乘坐5~6分钟就可抵达MPC。只能在狭窄的公交车上和各国记者挤在一起。 目前，对入境日本的各国运动员代表团和采访团的防疫适用标准各不相同。与是否接种疫苗无关。韩国运动员代表团和采访团等入境后，从第二天开始进行为期三天的自我隔离，每天接受基因扩增(PCR)检查。德尔塔等新型冠状病毒肺炎(COVID-19)变异毒株确诊患者较多的国家的运动员代表团和采访团将适用更严格的标准。特别是从阿富汗、印度、印度尼西亚、巴基斯坦、赞比亚、斯里兰卡、马尔代夫、尼泊尔等地入境的相关人士，入境前7天和3天自我隔离后，一星期内每天都要进行PCR检查。 MPC设有采访、摄影记者们聚在一起办公的“新闻工作室”。奥运会开始后，预计届时将有300~400人同时在这里工作。东京奥组委和各国国家奥委会的相关人士也出入此处。在这种情况下，人们相信的只是希望在塑料管上吐唾液，密封后提交的PCR测试检查中没有任何异常。 在MPC工作时，因气喘暂时摘下口罩，喝水后赶紧把口罩戴上去。这是进退两难的开始。

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