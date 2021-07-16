“中大奖”，旅游平台Yanolja从孙正义基金那里吸引到2万亿韩元投资. July. 16, 2021 07:31. by 金聖模 mo@donga.com. 国内旅行平台公司“Yanolja”引爆了从孙正义的日本软银集团那里获得2万亿韩元投资的“大奖(Jackpot)”。Yanolja将在现有的服务上加强信息技术(IT)，正式投入与全球旅行平台的竞争中。 15日，Yanolja表示，从软银愿景基金II那里吸引到了2万亿韩元规模的投资。这比当初市场预测的1万亿韩元多出一倍。在国内，这是继今年4月在纽约交易所上市的Coupang从软银集团那里吸引到30亿美元(3.4455万亿韩元)投资之后的最大规模。 虽然没有公开具体数据，但业界认为，通过此次投资，Yanolja得到了“Decacorn”(企业价值10万亿韩元以上)企业的价值认可。据此推测，软银已经确保了Yanolja 20%左右的股份。与2019年从新加坡国富基金等那里获得2000亿韩元以上投资时得到1万亿韩元左右的企业价值认可相比，2年内身价上涨了10倍。 Yanolja涵盖宿舍、交通工具到休闲项目、餐厅预约，是能够将旅行和休闲相关的一切融为一体的平台企业。总代表李洙振于2007年创立。国内用户达1500万人左右。有评价称，尽管受到新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情带来的旅行限制，但去年销售额和营业利润分别达到1920亿韩元和161亿韩元，表现不错。Yanolja相关人士表示：“在去年全世界的旅行企业中，(Yanolja)是几乎唯一一家实现净增长和营业利润改善的企业。” 特别是，公司最近还宣布“科技全覆盖(Tech All-in)”愿景，加强技术力量。据分析，软银也关注了今后的成长性。Yanolja成立云法人，开始了全球云解决方案事业，并计划仅今年下半年(7~12月)在研究开发(R&D)领域聘用300名以上员工。一位业界相关人士表示：“这是一种用人工智能(AI)等技术连接住宿-交通-餐厅等各种服务，试图将游客‘锁定’的战略”，“在酒店资产管理系统(PMS)领域，可以与跨国企业竞争，很有实力。” 通过此次招商引资，李总代表的“成功故事”也再次受到关注。他克服家庭困难，以汽车旅馆服务员时期的经验为基础建立了Yanolja，之后一直在革新旅行、休闲平台市场。Yanolja预计将在新冠疫情以后正式扩展海外事业。预计，在海外将与爱彼迎(Airbnb)、Booking.com等大型全球在线旅行平台(OTA)事业者展开竞争。以此次招商引资为契机，Yanolja有可能像Coupang一样在美国纳斯达克上市。Yanolja以今年上市为目标准备了首次公开募股(IPO)，但公司对具体事项保持沉默。一位业内人士表示：“我认为，以软银的网络等全球影响力为基础，Yanolja在美国上市的可能性很大，所以促成了此次大型投资。”

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