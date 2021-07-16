韩国版新政变质为向青年层撒钱的“施善”行为. July. 16, 2021 07:32. . 文在寅总统前天在“韩国版新政”宣言一周年之际发表了“韩国版新政2.0”政策。截至2025年，将投资规模从160万亿韩元增加到220万亿韩元，在“数字新政”和“绿色新政”两个轴上又增加了“人性新政”。“人性新政”虽然包括扩充子女照顾服务等内容，但其核心是对青年层的现金补贴。 据说，政府明年将推出一种储蓄商品，即，年收入低于2200万韩元的青年如果每月储蓄10万韩元，三年内储蓄360万韩元，政府就会再添加360万至1080万韩元。对于收入在3600万韩元以下的青年，将为其提供除利息之外还附加2%至4%储蓄额的2年到期零存整取存款；对于收入在5000万韩元以下的青年，将为其加入将缴纳金的40%享受所得税减免的基金。如果在服兵役期间储蓄，还能增加三分之一，在退伍时提供大笔资金。这些项目需要每年2万亿韩元的预算，共8万亿韩元。 在培养国家未来产业、应对气候变化的韩国版新政中加入青年对策，无论怎么看都不自然。我们只能将其看作是安抚因房价和全租房价格暴涨而失去购房希望、饱受就业困难折磨的青年们的政策。可是在房价一夜之间飙升1亿韩元的情况下，以为数十万乃至数百万韩元就可以赢得青年层的欢心的话，那就大错特错了。 任期还剩下不到10个月的政府像“钉大钉”一样制定四年政策的做法也不妥当。这和朝野大选候选人提出的大撒现金的竞选承诺相吻合，必然会使国家债务更快地增加。明年，韩国人人均国家债务将超过2000万韩元。现在发放的资金是青年一代一生要用税金偿还的债务。持续的可能性也不高。公务员之间出现了“明年大选结束后，韩国版新政的用途也将被取消”的话。 现在政府为了青年要做的事情不是向存折里放国家的钱。如果要安抚因暴涨的房价而受挫的青年，就应该首先放弃限制一边倒的房地产政策，大幅增加住宅供给。进而通过划时代的规制改革和劳动改革，激活企业聘用、创业，增加职务教育投资，当新冠疫情结束时，让青年们能在自己想去的岗位上工作。

한국어