派遣海外的青海部队没有接种疫苗，确诊6人. July. 16, 2021 07:32. by 军事专门记者尹相虎、朴孝穆记者 tree624@donga.com. 今年3月被派往非洲亚丁湾海域的第34批青海部队的“文武大王舰”（4400吨级驱逐舰）上出现了新冠病毒确诊感染者。300多名船员在2月初没有注射新冠疫苗就出航，再加上到目前为止确认的有症状者达80多名，追加确诊患者层出不穷等集体感染的忧虑正在加大。 有批评指出，军队在派兵前后没有进行疫苗接种等适当的防疫措施，对为了祖国远行的将士们放手不管、没有采取任何防备措施。 军方15日表示，位于非洲附近海域的青海部队10日发现多名感冒症状患者，13日对6人进行聚合酶链式反应（PCR）检查，结果均为阳性。当晚，有1名干部出现肺炎症状，被送往当地医院。据悉，该干部在第一次检查中就被判定为阴性。青海部队计划将确诊患者和80多名疑似患者隔离在舰艇内，并与当地公馆合作，在最短时间内完成对全体船员的PCR检测。军方有关人士表示：“目前被移送的干部状态良好，有症状者也出现咽喉痛等轻微的感冒症状。” 青瓦台发言人朴京美在书面新闻发布会上表示，总统文在寅当天上午在参谋会议上指示：“要迅速派遣空中加油机，最大限度迅速向当地投入防疫人员、医疗人员、防疫和治疗设备等。”

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