“自助式颁奖”，东京奥运会获奖运动员自己戴奖牌. July. 16, 2021 07:32. by 兪載泳 elegant@donga.com. 在东京奥运会上，预计人们将看不到奖牌得主们在颁奖仪式上从奖牌授予者手中接过奖牌，奖牌得主们相互握手、鼓励等激动人心的场面。 14日，《美联社》等媒体报道称，入境日本的国际奥委会主席托马斯•巴赫为阻止新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情传播危险，改变了奖牌颁奖方式。 也就是说，运动员将亲自在自己的脖子上挂奖牌。此前，国际奥委会相关人士或各项目世界协会管理人员等将奖牌挂在运动员的脖子上。巴赫主席解释说：“把奖牌放在托盘上，运动员必须自己抓起来挂在脖子上”，“因为把奖牌放上去的人要佩戴消毒的手套，所以在运动员抓到奖牌之前没有人会摸到奖牌。” 在颁奖仪式上也不允许身体接触。巴赫主席表示：“在东京不会握手或拥抱。”在此前的颁奖仪式上，最晚被点名的金牌得主与银牌、铜牌选手握手或拥抱后才登上冠军领奖台。由于参加颁奖仪式的全体人员都要戴口罩，因此奖牌得主们甚至无法看到咬着奖牌摆姿势的庆祝动作。 另外，巴赫主席还表示：“在赛场上会播放在此前的奥运会比赛中录制的观众的呐喊声，这有助于提高运动员们的竞技水平。”此外，比赛结束后，运动员们还可以通过现场大屏幕与家人、朋友、粉丝俱乐部进行视频交流。

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