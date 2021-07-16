裸体模特河英恩说：“不管年龄大小，人的身体始终美丽优雅”. July. 16, 2021 07:32. by 田彩恩记者 chan2@donga.com. “偶然间，我看到了一个胖墩墩的女裸体模特摆着姿势。作为模特的我，在她散发出的包容力和优雅感中，瞬间产生了想要成为孩子去拥抱她的感觉。” 裸体模特河英恩(53岁•音)解读人体的视线与众不同。1988年开始做裸体模特的她，从1996年成立韩国裸体模特协会开始，一直公开自己的名字活动，是国内第一位公开裸体模特。她在最近的随笔《我是裸体模特》中讲述了自己作为裸体模特33年的经历。13日，记者对她进行了电话采访。 “裸体模特是对职业的误解很大的职业之一。因为接近纯艺术的工作一直被当作色情活动。” 她为了打破人们对裸体模特的偏见而成立了协会。曾在贸易公司担任经理的她，在一名摄影师的提议下开始做裸体模特。但是，由于人们对裸体模特的视线非常恶劣，直到成立协会为止，连家人都没有告诉。她说：“坦白事实后，父母和哥哥们都非常担心，说家里怎么能隐藏这样的事情呢。协会成立后，好几年都没有回过光州老家。” 虽然预想到了这种情况，但还是成立了协会，这是因为裸体模特们在暗地里活动，暴露在性暴力之下，而且模特费也收不到，这种情况反复出现，令人惋惜。当她表示将成立协会共同应对旗下模特的损失时，同事们欢呼雀巢。目前协会下面的所属模特达500多人。河某说：“虽然与过去相比有所好转，但最近裸体模特面临着非法拍摄和传播的新危险。” 她在恶劣的环境中坚持做裸体模特的理由是什么呢？据说，这是因为从自己身上获得灵感的摄影家或画家在诞生优秀作品的瞬间中毒了。她说：“看到完成的作品时，有时会有‘捡回一条命’的感觉。当时的惊心动魄是无法言喻的。” 裸体模特的另一个魅力是性别、年龄等方面几乎没有限制。虽然很容易认为瘦长、肌肉发达的体型适合做裸体模特，但从艺术领域到人体模型等医疗保健领域需求广泛，裸体模特的身体形态和整体性越多样越好。 “无论胖瘦还是年纪大，人的身体始终美丽和优雅。同样的姿势，根据谁摆出的不同，感觉也不同。这个充满魅力的工作，我将一直坚持到老到死。”

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