打嗝第10天，巴西总统终于住院. July. 16, 2021 07:32. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 《纽约时报》等媒体14日报道说，巴西总统博索纳罗因连续10天打嗝不断而住院，可能需要进行紧急手术。 据《纽约时报》报道，当天早上4点左右，博索纳罗出现严重腹痛症状，被紧急送到巴西利亚空军医院，接受了各种检查。总统室表示：“为了进一步检查，总统已被送往圣保罗医院，根据检查结果，有可能进行应急手术。” 医疗人员认为，博索纳罗出现这种症状的原因是小肠或大肠部分堵塞，食物、气体等无法通过肠道。博索纳罗在2018年大选游说途中被不明身份者用凶器刺伤腹部，脏器受损，至今为止已经接受过多次手术。法新社透露，如果这次接受手术，这将是遇袭事件以后的第七次。据美联社报道，严重的打嗝是需要动手术的肠梗阻症状之一，可能需要切除部分肠子。 博索纳罗当天向“照片墙”上传了脱光上半身戴上各种检查装备躺着的照片，并表示：“因为上次选举游说时的遇袭事件，我再次面临挑战。我会马上回来。”他7日在接受广播采访时表示，让听众感到不便感到很抱歉，“我已经连续5天24个小时打嗝。好像是最近牙科植牙手术后开的处方药物引起的。” 博索纳罗希望在明年大选时再次当选总统，但由于应对新冠疫情不当，支持率正在下降，敦促弹劾的示威也接连不断。他一直认为新冠感染只是“轻微流感”，去年7月感染病毒后恢复。

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