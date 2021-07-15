东京太极战士背后有便当突击队. July. 15, 2021 07:33. by 李元洪 bluesky@donga.com. “一天两顿饭，每天要松400份以上的便当。” 参加东京奥运会的韩国代表团最关心的问题之一就是饮食。此次东京奥运会运动员村食堂将使用2011年发生核电站事故的福岛县地区生产的食材。据悉，福岛县引进的食物材料包括桃子、西红柿、黄瓜、比目鱼、鲣鱼、虹鳟鱼、蛤蜊、大米、猪肉、鸡肉等。运动员村食堂的方针是，不标明这些食材的原产地。现在的情况是，选手们对饮食这块感到很不安。 因此，韩国代表团租借了距离运动员村20分钟车程的三星级酒店“海茵娜酒店(Henn na Hotel)”。决定利用这里的烹饪设施自行制作便当，每天上午送到代表团。据大韩体育会透露，以参加东京奥运会的29个项目的232名运动员为对象，对盒饭的需求进行了了解，结果显示，奥运会期间共需要8400份以上的盒饭。每天需要供应400份以上。每个项目一天两顿饭都支援盒饭。 将派遣1名营养师、1名检查师、14名厨师、7名辅助人员等共23名负责供餐的人员。泡菜和酱油、大酱及海鲜干货、炒鳀鱼、酱类等小菜大部分从韩国运来，肉类、蔬菜、海鲜等则在当地采购。肉类不是日本产，而是澳大利亚和新西兰产，包括蔬菜和海鲜在内，福岛县生产的食材将全部避免。计划购买放射性物质铯检测仪，仔细调查食材之后再使用。 盒饭由米饭、汤和4、5种小菜组成。据悉，选手们最喜欢的菜肴主要是烤肉、炒里脊、宫廷烤牛肉等肉类。大韩体育会在本届奥运会期间，将花费17.4亿韩元用于酒店租赁及食材相关费用。 韩体育会相关人士表示：“为了在预算内均匀地支援各个项目，每个项目每天只提供两顿饭。虽然不能只拿盒饭解决所有饮食问题，但我们会尽量提供安全的饮食。”

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