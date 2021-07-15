SK生物：“正在开发的新冠肺炎疫苗即将进入三期临床试验阶段”. July. 15, 2021 07:33. by 金聖模 mo@donga.com. SK生物科学公司代表安在勇表示：“正在开发的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗即将进入三期临床试验阶段，计划明年初实现商用化。” 安代表在14日举行的国际保健合作战略在线研讨会上做出了上述说明。由共同民主党议员李相旼、国民力量议员崔炯斗共同主办的此次活动，政府相关人士、传染病应对革新联合(CEPI)代表理查德•哈切、比尔和梅琳达•盖茨基金会对外合作总管理事乔•塞拉尔等参加了。 安代表就最近扩散的新冠病毒变异毒株表示：“如果制作好原创成品，就可以迅速应对变异毒株”，“同时正在进行相关研究。” 研讨会上还讨论了疫苗集散中心建设方案等。保健福祉部保健产业政策局局长李康浩表示：“启动韩美伙伴关系专家小组等，在5月韩美首脑会谈上讨论的‘全球疫苗枢纽项目’正在全面展开”，“因为目前多个国家正在扩充生产设备，(要想抢占先机)到明年上半年非常重要。”

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