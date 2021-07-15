“九战九负”最长寿副总理洪楠基，这次要看他是否坚持信念. July. 15, 2021 07:34. . 共同民主党13日将向全民发放灾难补贴确定为党论。昨天，该党代表（党首）宋永吉表示，“将同政府和在野党协商达成共识”，大力推进向全体国民发放援助。执政党内部甚至有人提出建议罢免一直主张“选择性支援”的副总理洪楠基。洪副总理能否顶住政治圈的压迫，坚持信念，将成为灾难补贴发放的重要变数。 洪副总理上月表示，将集中支援受害阶层，不再发行赤字国债。第二次补充预算的基本原则是“考虑财政条件进行选择性援助”。这是作为守护国家库房的经济副总理理所当然的信念。随着第四次新冠病毒大流行的发生，小商工人等特定阶层的损失正在扩大。本应加强选择性支援，但政界却背道而驰。 执政党计划，扩大全民灾难补贴和小商工人损失补偿规模。虽然这是因为考虑到小商工人的损失，但问题是财政。按照执政党的计划，第二次补充预算将从当初33万亿韩元的基础上增加4.5万亿韩元。政界表示，今年前5个月将多征收43万亿韩元以上的税金，因此财政上还有富余。但政府预测说，随着下半年税收减少，全年超额税收将仅为31万亿韩元。 如果过分增加支出，只能发行赤字国债。执政党的立场是，补充预算中应该用于还债的2万亿韩元可以用于补贴或损失补偿上。年初承诺要偿还国家债务，如果现在反悔，只能对信用等级造成恶劣影响。政府担心，这将是首个财政问题直接影响国家信用的案例。最应该发出这种声音的人就是经济副总理。 2018年12月就任的洪副总理创下了历代最长寿的经济副总理纪录，在这期间他多次与执政党发出了不同的声音。就任之后，继下调证券交易税矛盾之后，在信用卡所得税减免、转让所得税大股东标准等各种争议上，他都放弃了自己的想法，还出现了“九战九败”的说法。虽然实现了第四次选择性补贴，但在金额调整上输给了执政党。 政治圈的“官僚主义”和民粹主义也有过度的时候。但克服这些困难管理国家库房的就是经济副总理。作为最长寿的副总理，不应该忘记以职务来坚守信念是对国民的义务。

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